Украинские артиллеристы из бригады "Помста" в честь дня рождения Михаила Мудрика передали "привет" оккупантам. Соответствующее видео в своем инстаграме опубликовала мама футболиста Челси, пишет 24 Канал.

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Как артиллеристы передали россиянам "привет" от Мудрика

На видео артиллеристы написали на снарядах слова поздравления для Мудрика. После этого показали, как взрывной "привет" полетел на позиции к российским оккупантам.

Видео: артиллеристы передали оккупантам "привет" от Мудрика

Отметим, что Михаил Мудрик регулярно помогает воинам Вооруженных сил Украины, покупая необходимое оборудование. В начале прошлого года вингер Челси приобрел 50 дронов и передал на Купянское направление.

Напомним, что сейчас Мудрик отстранен от футбола из-за проваленного допинг-теста. В его пробе А обнаружили запрещенное вещество.

Вингер Челси ожидает результата пробы В, после чего станет понятна дальнейшая судьба игрока. В случае подтверждения употребления допинга Мудрику грозит дисквалификация до четырех лет.