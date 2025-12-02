Позвонил после матча с Исландией: Ребров трогательно вспомнил последний разговор с Мунтяном
- Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров написал трогательные слова в честь Владимира Мунтяна после его смерти в возрасте 79 лет.
- Церемония прощания с Мунтяном состоится 3 декабря на стадионе "Динамо" и на Байковом кладбище.
Легендарный футболист Динамо Владимир Мунтян ушел из жизни в возрасте 79 лет. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров написал проникновенные слова в честь своего наставника.
Сергей Ребров в социальной сети опубликовал трогательный пост. Главный тренер "сине-желтых" вспомнил совместную работу с Владимиром Мунтяном, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Реброва.
Читайте также Смертельное ДТП, бунт в Динамо: что известно о легенде Мунтяна, который умер
Как Ребров отреагировал на смерть Мунтяна?
В начале игровой карьеры Ребров играл под руководством Мунтяна в молодежной сборной Украины. Свои первые тренерские шаги в "молодежке" Динамо он тоже делал под опекой легендарного футболиста.
Последний раз Ребров общался с Мунтяном после ответного матча с Исландией (игра состоялась 16 ноября – 24 Канал). Знаменитый динамовский полузащитник поздравил своего ученика с выходом в плей-офф.
Он уже был в тяжелом состоянии, но все равно нашел силы поддержать – так, как умел только он. Мы договорились, что скоро обязательно встретимся... Не успели... Не успели... Очень больно от этой потери... Для всех нас он был легендой. Но для меня – еще и учителем, наставником и кумиром,
– написал Ребров.
Главный тренер сборной Украины выразил благодарность своему учителю за его уроки отношения к футболу.
Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как добавить уверенности так, как мало кто умел. Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него! Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и к людям – останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память..,
– написал Ребров.
Напомним, что Владимир Мунтян ушел из жизни 1 декабря 2025 года. В последнее время он тяжело болел.
Когда состоится церемония прощания с Мунтяном?
Столичное Динамо пригласило всех неравнодушных прийти отдать дань уважения выдающемуся футболисту и тренеру. Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что прощание состоится в среду, 3 декабря, с 11.00 до 13.00 в чаше стадиона "Динамо" им. В. Лобановского, а с 13.30 до 14.30 – на центральной аллее Байкового кладбища.
"Приглашаем отдать дань уважения выдающемуся динамовцу и провести его в последний путь всех, кто его знал, уважал, дружил и работал вместе, кто восхищался его талантом на футбольном поле, разделял его ценности и взгляды. В футбольном кругу каждый вспомнит о Владимире Федоровиче что-то свое, и эти светлые воспоминания останутся в наших сердцах навсегда", – говорится в заявлении Динамо.
Какие титулы завоевал Мунтян в футболе?
- Владимир Мунтян практически всю футбольную карьеру провел в киевском Динамо, за которое выступал с 1965 по 1977 год. Вместе с "бело-синими" семь раз становился чемпионом СССР (1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977) и дважды выигрывал Кубок СССР (1966, 1974).
- Мунтян был ведущим игроком команды Лобановского, которая в 1975 году завоевала Кубок кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА. Признавался лучшим футболистом СССР 1969 года и Украины в 1970 году.
- После завершения игровой карьеры работал тренером. В 1988 году специалист привел к чемпионству Мадагаскара местную команду КОСФАП.
- С 1992 по 1994 был главным тренером молодежной сборной Украины, в которой выступали Сергей Ребров, Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Владислав Ващук. В 1994 году вместе с Николаем Павловым был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.
- В 1998 году Мунтян вывел в финальный турнир Кубка Африки сборную Гвинеи, которую возглавлял с 1995 по 1998.