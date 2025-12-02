Сергей Ребров в социальной сети опубликовал трогательный пост. Главный тренер "сине-желтых" вспомнил совместную работу с Владимиром Мунтяном, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Реброва.

Как Ребров отреагировал на смерть Мунтяна?

В начале игровой карьеры Ребров играл под руководством Мунтяна в молодежной сборной Украины. Свои первые тренерские шаги в "молодежке" Динамо он тоже делал под опекой легендарного футболиста.

Последний раз Ребров общался с Мунтяном после ответного матча с Исландией (игра состоялась 16 ноября – 24 Канал). Знаменитый динамовский полузащитник поздравил своего ученика с выходом в плей-офф.

Он уже был в тяжелом состоянии, но все равно нашел силы поддержать – так, как умел только он. Мы договорились, что скоро обязательно встретимся... Не успели... Не успели... Очень больно от этой потери... Для всех нас он был легендой. Но для меня – еще и учителем, наставником и кумиром,

– написал Ребров.

Главный тренер сборной Украины выразил благодарность своему учителю за его уроки отношения к футболу.

Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как добавить уверенности так, как мало кто умел. Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него! Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и к людям – останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память..,

– написал Ребров.

Напомним, что Владимир Мунтян ушел из жизни 1 декабря 2025 года. В последнее время он тяжело болел.

Когда состоится церемония прощания с Мунтяном?

Столичное Динамо пригласило всех неравнодушных прийти отдать дань уважения выдающемуся футболисту и тренеру. Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что прощание состоится в среду, 3 декабря, с 11.00 до 13.00 в чаше стадиона "Динамо" им. В. Лобановского, а с 13.30 до 14.30 – на центральной аллее Байкового кладбища.

"Приглашаем отдать дань уважения выдающемуся динамовцу и провести его в последний путь всех, кто его знал, уважал, дружил и работал вместе, кто восхищался его талантом на футбольном поле, разделял его ценности и взгляды. В футбольном кругу каждый вспомнит о Владимире Федоровиче что-то свое, и эти светлые воспоминания останутся в наших сердцах навсегда", – говорится в заявлении Динамо.

Какие титулы завоевал Мунтян в футболе?