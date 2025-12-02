Сергій Ребров у соціальній мережі опублікував зворушливий пост. Головний тренер "синьо-жовтих" згадав спільну роботу з Володимиром Мунтяном, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Реброва.

Читайте також Смертельна ДТП, бунт в Динамо: що відомо про легенду Мунтяна, який помер

Як Ребров відреагував на смерть Мунтяна?

На початку ігрової кар'єри Ребров грав під керівництвом Мунтяна у молодіжній збірній України. Свої перші тренерські кроки у "молодіжці" Динамо він теж робив під опікою легендарного футболіста.

Востаннє Ребров спілкувався з Мунтяном після матчу-відповіді з Ісландією (гра відбулася 16 листопада – 24 Канал). Знаменитий динамівський півзахисник привітав свого учня з виходом у плей-оф.

Він уже був у важкому стані, але все одно знайшов сили підтримати – так, як умів лише він. Ми домовилися, що скоро обов’язково зустрінемось… Не встигли... Дуже боляче від цієї втрати… Для всіх нас він був легендою. Але для мене – ще й учителем, наставником і кумиром,

– написав Ребров.

Головний тренер збірної України висловив вдячність своєму вчителю за його уроки ставлення до футболу.

Володимир Федорович завжди знав, як підтримати, що сказати, як додати впевненості так, як мало хто вмів. Я вдячний долі, що мав честь знати його й вчитися в нього! Втрата таких людей ранить. Але його уроки, його ставлення до футболу й до людей – залишаться зі мною назавжди. Дякую за все, Володимире Федоровичу! Вічна пам’ять..,

– написав Ребров.

Нагадаємо, що Володимир Мунтян пішов з життя 1 грудня 2025 року. Останнім часом він важко хворів.

Коли відбудеться церемонія прощання з Мунтяном?

Столичне Динамо запросило усіх небайдужих прийти віддати шану видатному футболісту та тренеру. Офіційний сайт "біло-синіх" повідомив, що прощання відбудеться у середу, 3 грудня, з 11.00 до 13.00 у чаші стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського, а з 13.30 до 14.30 – на центральній алеї Байкового цвинтаря.

"Запрошуємо віддати шану видатному динамівцю та провести його в останню путь усіх, хто його знав, поважав, товаришував і працював разом, хто захоплювався його талантом на футбольному полі, розділяв його цінності та погляди. У футбольному колі кожен згадає про Володимира Федоровича щось своє, й ці світлі спогади залишаться у наших серцях назавжди", – йдеться у заяві Динамо.

Які титули здобув Мунтян у футболі?