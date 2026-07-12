Один из обладателей титула чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,72 килограмма) считает возможным проведение своего поединка против Александра Усика. Слова Мурата Гассиева приводит 24 Канал.

Что сказал Гассиев?

Российский боксер стал полноправным чемпионом WBA после того, как Усик отказался от своих титулов в боксе.

Вечером 11 июля Гассиев провел первую защиту титула, в которой одолел немца Петера Кадиру. После своего боя он не забыл о лидере супертяжелого дивизиона Александре Усике.

Он же не уходил, просто оставил титулы вакантными. Если он захочет вернуться и снова выйти на ринг… Он уже боксер с именем, поэтому организовать любой бой для него будет просто,

– сказал Гассиев.

Впоследствии россиянин добавил, что Усик заслуживает того, чтобы самостоятельно выбирать соперника. Отметим, что сторона Гассиева говорит о реванше с Усиком уже почти 8 лет.

Первая встреча боксеров состоялась 21 июля 2018 года в Москве в финале Всемирной боксерской суперсерии. По итогам 12 раундов все судьи отдали предпочтение украинцу. В тот вечер Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (до 90,72 килограмма) и завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Какова ситуация в супертяжелом весе?

Титул WBA после отказа Усика принадлежит Гассиеву, а WBC – Агиту Кабаелу. Еще раньше чемпионом по версии WBO стал Даниэль Дюбуа. Пояс IBF пока остается вакантным.

На данный момент наиболее вероятными боями для Александра называются поединки против Рико Верховена или Деонтея Уайлдера.