Ломаченко может получить бой против россиянина, если продолжит карьеру

Будущая карьера Василия Ломаченко продолжает быть под большим знаком вопроса. Украинского боксера мучает травма спины, которая уже сорвала ему бой в 2024-м году.

Ранее сообщалось, что именно эта травма сорвала бой Василия Ломаченко против Джервонты Дэвиса. Это должен был быть второй бой украинца в 2024-м году после победы над Джорджем Камбососом, но проблемы со здоровьем внесли свои коррективы в эти планы.

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IBF отреагировала на проблемы со здоровьем у Ломаченко

Также была информация, что в начале 2025-го года боксера из Белгород-Днестровского ждало повторное медицинское обследование, которое позволило бы принять финальное решение относительно карьеры Ломаченко.

10 января на травму Ломаченко официально отреагировала Международная боксерская федерация (IBF), которая сделала исключение для действующего чемпиона мира по версиям IBF и IBO в легком весе. Федерация позволила сделать Ломаченко медицинское исключение, которое даст украинцу сохранить чемпионские титулы, пишет 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

Напомним. Благодаря победе над Камбососом Ломаченко вернул себе статус чемпиона мира.

Кроме этого федерация назначила бой за временный титул IBF, за который должны побороться Рэймонд Мураталл из США и россиянин Заур Абдуллаев. Зато Ломаченко должен был провести бой против триумфатора данного поединка. Срок – до 8 октября.

Теперь нужно только ждать результатов МРТ спины Ломаченко и его окончательного решения относительно будущей карьеры. Несмотря на это эксперты продолжают выбирать потенциальных соперников Василию. Среди них уже называют обладателя титула WBC Шакура Стивенсона и чемпиона мира по версии WBA Джервонту Дэвиса.