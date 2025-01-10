Раніше повідомлялось, що саме ця травма зірвала бій Василя Ломаченка проти Джервонти Девіса. Це мав бути другий бій українця у 2024-му році після перемоги над Джорджем Камбососом, але проблеми зі здоров'ям внесли свої корективи у ці плани.

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IBF відреагувала на проблеми зі здоров'ям у Ломаченка

Також була інформація, що на початку 2025-го року на боксера із Білгород-Дністровського чекало повторне медичне обстеження, яке дозволило б ухвалити фінальне рішення щодо кар'єри Ломаченка.

10 січня на травму Ломаченка офіційно відреагувала Міжнародна боксерська федерація (IBF), яка зробила виключення для чинного чемпіона світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі. Федерація дозволила зробити Ломаченку медичне виключення, яке дасть українцю зберегти чемпіонські титули, пише 24 Канал із посиланням на Ring Magazine.

Нагадаємо. Завдяки перемозі над Камбососом Ломаченко повернув собі статус чемпіона світу.

Окрім цього федерація призначила бій за тимчасовий титул IBF, за який повинні позмагатись Реймонд Мураталл із США та росіянин Заур Абдуллаєв. Натомість Ломаченко мав провести бій проти тріумфатора даного двобою. Термін – до 8 жовтня.

Тепер потрібно лише чекати результатів МРТ спини Ломаченка та його остаточного рішення щодо майбутньої кар'єри. Попри це експерти продовжують обирати потенційних суперників Василю. Серед них вже називають володаря титулу WBC Шакура Стівенсона та чемпіона світу за версією WBA Джервонту Девіса.