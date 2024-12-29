Василь Ломаченко востаннє виходив на ринг 12 травня 2024 року в австралійському Перті, коли достроково переміг ексабсолюта Джорджа Камбососа. Після цього чемпіон IBF коментував виключно релігійні питання, пише 24 Канал.

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Якщо Ломаченко вирішить продовжити кар'єру

Американський промоутер Боб Арум нещодавно назвав дедлайн, який встановив Лома. 1 січня він повинен дати остаточну відповідь щодо подальшої кар'єри.

У разі повернення на ринг Ломаченко може отримати топового суперника у першому ж поєдинку. Експерти видання Boxing247 спрогнозували імена двох боксерів, які можуть скласти конкуренцію Василю.

Якщо українець вирішить повернутись у бокс, є декілька ймовірних суперників, з якими він може зустрітися. Найпривабливіші поєдинки – це зустріч з чемпіонами легкої ваги. Володар титулу WBC Шакур Стівенсон та чемпіон за версією WBA Джервонта Девіс можуть вийти в ринг з Ломаченком, якщо той вирішить продовжувати боксерську кар'єру,

– йдеться у дописі журналістів.

Зазначимо, що Шакур Стівенсон давно мріє зустрітися на рингу з Ломаченком. 27-річний американець виграв 22 поєдинки, в тому числі 10 – нокаутом.

Джервонта Девіс має ще більш вражаючі показники. На його рахунку 28 дострокових перемог у 30 поєдинках. Він жодного разу не знав гіркоти поразок.