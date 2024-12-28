Вже тривалий час ходять чутки про те, що Василь Ломаченко роздумує над завершенням кар'єри. Поки що невідомо, чи повернеться боксер на ринг у 2025 році, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

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Чи повернеться Ломаченко на ринг

Менеджер українця назвав умову, за якої боксер повернеться до протистоянь.

Якщо Ломаченко здоровий, він знову буде битися,

– сказав Егіс Клімас.

Довідка. В останньому протистоянні Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа нокаутом. Тоді українець став чемпіоном світу у легкій вазі.

Нагадаємо, що невизначеність з подальшою кар'єрою Ломаченка триває з жовтня цього року. Кілька джерел повідомляли, що боксер не має бажання виходити на ринг.