Володар титулів IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко розкритикував інтерв'ю предстоятеля Православної церкви України Єпіфанія. У коментарях до публікації боксера підписники поставили йому чимало питань, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук боксера.

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Що сказав Ломаченко про агентів Кремля

У Ломаченка запитали про його ставлення до різдвяного "подарунка" Росії, коли на свято ворог здійснив масовану атаку. Про ракети, які освячують московські попи, та забирають життя українців. Такі питання він залишив поза увагою.

Проте на одне незручне питання Василь все ж відповів. У боксера поцікавилися його ставленням до людей з УПЦ МП, які є агентами Кремля. Відповідь Ломаченка була лаконічною.

Думаю, що вони повинні відповідати за законом,

– написав Ломаченко.

Відповідь Ломаченка про агентів Кремля / скриншот з фейсбуку боксера

Зазначимо, що Ломаченко послідовно відстоює інтереси УПЦ МП. Боксер виступив проти заборони релігійної організації, яка діє в інтересах Росії. Водночас чемпіон світу мовчить, коли відбувається черговий злочин країни-агресорки проти України.