Дворазовий олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко оголосив про завершення кар'єри. Про це у соцмережі Х повідомив журналіст та інсайдер Майкл Бенсон, пише 24 Канал.

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Ломаченко залишив боксерський ринг

Зірковий боксер вирішив піти з боксу чемпіоном. На цей час Ломаченко володіє титулами IBF та IBO, які здобув влітку.

Василь Ломаченко офіційно оголосив про завершення кар'єри у віці 36 років. Ломаченко ставав чемпіоном світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої. Ми бажаємо йому всього найкращого у всьому, що він робив у майбутньому,

– написав Бенсон.

Зазначимо, що невизначеність з подальшою кар'єрою Ломаченка тривала з жовтня цього року. Кілька джерел повідомляли, що боксер не має бажання виходити на ринг.

Василь так і не відійшов від поразки від Девіна Хейні, коли втратив можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Проте Лома все ж повернувся на ринг у травні 2024 року.

Український боксер нокаутував ексабсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа та забрав чемпіонські пояси IBF та IBO у легкій вазі.