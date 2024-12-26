Василь Ломаченко третій рік не коментує військову агресію Росії проти України, але миттєво з'являється в інфопросторі під час обговорення релігійних тем. Черговий "праведний гнів" боксера викликало інтерв'ю предстоятеля ПЦУ Єпіфанія, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ломаченка.

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Ломаченко відстоює інтереси УПЦ МП

Прихильник церкви Московського патріархату вирішив заочно подискутувати з Єпіфанієм. При цьому всесвітньовідомий спортсмен чомусь забув згадати, як священники УПЦ МП "зливали" позиції українських воїнів, надавали свої храми для схронів російських диверсантів та виправдовували агресію ворогів.

"Яскравий приклад того, коли на біле кажуть чорне!

Ідеальна реформа яка не розділила суспільство? Розділила і продовжує розділяти!

Одиниці які залишилися святкувати за старим календарем? Ні, нас не одиниці, нас мільйони!

"Я завжди заявляв і заявляю, ми хочемо, щоб цей процес проходив мирно і спокійно без протистояння, тому що ми не маємо права відкривати всередині України ще один релігійний фронт"?

Так ви його і відкрили, і не мирно і спокійно, а силою і нахабством, коли били людей похилого віку і жінок, після чого захоплювали наші храми!

Дуже цікаво підмітив ведучий. "Але іноді служителі "московської Церкви" фізично перешкоджають громадам повернути собі своє". Служителі московської церкви в Росії, а в нас служителі Української Церкви і не "фізично перешкоджають", а захищають свої храми, які побудували з людьми! Це все одно, що ви прийдете до людей у дім і скажете їм, що вони не так живуть у себе вдома, і ви силоміць заберете в них дім!

Висока свобода віросповідання? Ні, йдуть найсильніші переслідування людей, які не хочуть переходити в ПЦУ, щировіруючі християни бачать, що відбувається, і розуміють де справжня Апостольська Церква!

Декілька людей проти переходу, а більшість за? Зовсім навпаки, більшість людей проти переходу в церкву, яка проповідує насильство і ненависть!

Іноді відбуваються ці неприємні інциденти? Не іноді, а в більшості випадках, якщо не у всіх! Мир Усім", – написав Ломаченко.

Ломаченко обурився через інтерв'ю Єпіфанія / скриншот з інстаграму боксера

Нагадаємо, що це не перший зашквар Ломи. Боксер регулярно публікує провокативні пости в інстаграмі, де висловлює підтримку УПЦ МП та критикує дії керівників України щодо церкви.

Нагадаємо, що сторінка Ломаченка недоступна для користувачів з України. Втім, спортсмен ніколи не згадує у своїх постах Батьківщину. Чемпіон світу з 2 мільйонами підписниками жодного разу не обурився заявам Путіна та його поплічника Кіріла Гундяєва. Він не засудив знищення українських міст та вбивства мирних громадян. На такі публікації у дворазового олімпійського чемпіона сміливості не вистачає.