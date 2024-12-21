У ніч з 21 на 22 грудня в Ер-Ріяді на рингу Kingdom Arena у саудівському Ер-Ріяді відбудеться епічна битва Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. На кону стоятимуть усі чемпіонські пояси українця, пише 24 Канал.

Читайте також Усик проти Ф'юрі: повний розклад поєдинків андеркарду супершоу в Ер-Ріяді

Що Ломаченко побажав Усику

Володар титулу IBF у легкій вазі Василь Ломаченко не полетів на бій свого кума. Проте він не забув висловити підтримку Усику.

Ломаченко у своєму інстаграмі, який закритий для користувачів з України, опублікував фото Усика на фоні церкви. Своє послання Василь написав російською мовою, згадавши Бога.

Нехай усе станеться з волі Господа. З Богом! Мир усім,

– написав Ломаченко.

Ломаченко російською підтримав Усика / скриншот з інстаграму боксера

Зазначимо, що Василь Ломаченко досі не визначився з продовженням кар'єри. Нещодавно з'явилася новина, що боксер вирішив повісити рукавички на цвях. Однак вона виявилася фейковою.

Нагадаємо, що поєдинок Усика та Ф'юрі очікується о 01:10 ночі. В андеркарді реваншу дві перемоги здобули українці – Андрій Новицький та Даніель Лапін.