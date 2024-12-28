Боб Арум, промоутер Василя Ломаченка, поділився думкою щодо майбутнього спортсмена. Голова Top Rank вважає, що чемпіон світу за версією IBF може не повернутись у ринг.

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Майбутнє Ломаченка у боксі

Боб Арум розповів, що Ломаченко після бою з Камбососом, повертається в Україну. Боксеру потрібно бути поруч зі своїми дітьми, які навчаються у школі, коли в країні постійні обстріли.

Голова Top Rank та промоутер Василя Ломаченка зазначив, що в той час боксер не мав можливості говорити про наступний бій, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Він пообіцяв, що після 1 січня прийме рішення. Яким це рішення буде? Я думаю тоді він справді не знав, яке рішення він прийме. Я не хочу його турбувати, не хочу його квапити. Він неймовірний,

– сказав Арум.

Американський промоутер пригадав, як фотографувався разом з Василем та батьком боксера біля ресторану. Арум зазначив, що у той момент було відчуття, нібито це прощальне фото.

Довідка. У травні 2024 року Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі. Згодом боксер вирішив поставити спортивну кар'єру на паузу.

Раніше Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, розповів про головний фактор від якого залежить повернення боксера у ринг.