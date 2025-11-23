Украинский боксер в чемпионском бою брутально нокаутировал поляка: соперника вынесли на носилках

В польском Хелме состоялся вечер бокса. На нем свой бой, в частности, провел украинский боец Рамазан Муслимов.

Его соперником был поляк Михал Сочинский. На кону стоял чемпионский титул в крузервейте WBC Baltic, информирует 24 Канал.

Как прошел бой Муслимов – Сочинский?

Польский боксер выходил на поединок в статусе топового проспекта с рекордом 11:0. Он считался фаворитом, но все пошло не по его плану уже с самого начала.

Украинец уже в первом раунде дважды отправил соперника на канвас. Правда, во второй 3-минутке он также оказался на настиле, а поляк пытался его добить после этого, однако Рамазан выдержал натиск.

После паузы Сочинский с первых секунд снова начал преследовать Муслимова, но наш боец прекрасно отработал в контратаке и отправил соперника в третий нокдаун. Все указывало на то, что этот бой не будет длиться регламентированное количество раундов.

Украинец выглядел свежее после натиска Михала, который очевидно делал ставку на быстрый нокаут. Он перебивал поляка и в шестом раунде снова отправил того в нокдаун, а после этого и в седьмом.

Оба падения не были от тяжелых ударов, а стали следствием общего количества пропущенных и усталости. Однако угол Сочинского и рефери не останавливали бой и довели все до того, что в седьмом раунде Муслимов еще раз отправил соперника на канвас, но на этот раз уже после брутального удара, в прямом смысле выключив тому свет.

Польский боксер упал, ударившись головой во время падения и потерял сознание. Наконец рефери показал, что поединок закончен, зафиксировав победу украинца, и на ринг выбежала медицинская бригада, которая срочно госпитализировала Михала.

Местная публика была в слезах и прямо на арене молилась за здоровье своего любимца. К счастью, Сочинский пришел в себя в карете скорой помощи по пути в больницу.

Как Муслимов нокаутировал Сочинского: смотрите видео

После боя немало экспертов раскритиковали рефери на команду польского боксера. В частности, комментатор TVP Sport Петр Ягелло в соцсети X написал, что спасение еще в первом раунде, когда стоило завершать бой, очень дорого обошлось местному боксеру.

И вот так заканчивается вынужденное спасение бойца в первом раунде. Михал Сочинский получил множество ненужных ударов, что привело к сокрушительному нокауту. Катастрофическая история, которой можно было избежать,

– написал Ягелло.

Другие же пользователи были гораздо менее сдержанными и требуют привлечь судью и угол польского бойца к ответственности. По их мнению, такие решения могли стоить здоровья спортсмену и это нельзя оставлять без наказания.

Что известно о Рамазане Муслимове?

Уроженец Харькова с восьми лет занимается боксом и является воспитанником спортивной школы "Колос".

В молодежной карьере дважды становился чемпионом Украины и заовевывал "серебро" на европейском первенстве.

На профи-ринге дебютировал в начале 2024 года. Всего провел девять боев, в которых одержал все победы (данные Boxrec).

В июне добыл титул WBC Ukraine. После победы над Сочинским он завоевал свой первый международный пояс в карьере.

