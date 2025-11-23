Український боксер у чемпіонському бою брутально нокаутував поляка: суперника винесли на ношах

У польському Хелмі відбувся вечір боксу. На ньому свій бій, зокрема, провів український боєць Рамазан Муслімов.

Його суперником був поляк Міхал Сочинський. На кону стояв чемпіонський титул у крузервейті WBC Baltic, інформує 24 Канал.

Як минув бій Муслімов – Сочинський?

Польський боксер виходив на поєдинок у статусі топового проспекта з рекордом 11:0. Він вважався фаворитом, але все пішло не за його планом уже з самого початку.

Українець уже в першому раунді двічі відправив суперника на канвас. Щоправда, у другій 3-хвилинці він також опинився на настилі, а поляк намагався його добити після цього, проте Рамазан витримав натиск.

Після паузи Сочинський з перших секунд знову почав переслідувати Муслімова, але наш боєць чудово відпрацював у контратаці та відправив суперника у третій нокдаун. Все вказувало на те, що цей бій не триватиме регламентовану кількість раундів.

Українець виглядав свіжішим після натиску Міхала, який очевидно робив ставку на швидкий нокаут. Він перебивав поляка й у шостому раунді знову відправив того в нокдаун, а після цього й у сьомому.

Обидва падіння не були від важких ударів, а стали наслідками загальної кількості пропущених і втоми. Проте кут Сочинського та рефері не зупиняли бій і довели все до того, що у сьомому раунді Муслімов ще раз відправив суперника на канвас, але цього разу вже після брутального удару, у прямому сенсі вимкнувши тому світло.

Польський боксер упав, ударившись головою під час падіння та втратив свідомість. Нарешті рефері показав, що поєдинок закінчено, зафіксувавши перемогу українця, й на ринг вибігла медична бригада, яка терміново госпіталізувала Міхала.

Місцева публіка була в сльозах та прямо на арені молилася за здоровʼя свого улюбленця. На щастя, Сочинський прийшов до тями в кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні.

Як Муслімов нокаутував Сочинського: дивіться відео

Після бою чимало експертів розкритикували рефері на команду польського боксера. Зокрема, коментатор TVP Sport Пьотр Ягелло у соцмережі X написав, що порятунок ще в першому раунді, коли варто було завершувати бій, дуже дорого обійшовся місцевому боксеру.

І ось так закінчується вимушений порятунок бійця у першому раунді. Міхал Сочинський отримав безліч непотрібних ударів, що призвело до нищівного нокауту. Катастрофічна історія, якої можна було уникнути,

– написав Ягелло.

Інші ж користувачі були набагато менш стриманими та вимагають притягнути суддю та кут польського бійця до відповідальності. На їх думку, такі рішення могли вартувати здоров'я спортсмену й це не можна залишати без покарання.

Що відомо про Рамазана Муслімова?

Уродженець Харкова з восьми років займається боксом та є вихованцем спортивної школи "Колос".

У молодіжній кар'єрі двічі ставав чемпіоном України та здобував "срібло" на європейській першості.

На профі-рингу дебютував на початку 2024 року. Загалом провів дев'ять боїв, у яких здобув усі перемоги (дані Boxrec).

У червні здобув титул WBC Ukraine. Після перемоги над Сочинським він завоював свій перший міжнародний пояс у кар'єрі.

