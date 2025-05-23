Россияне продолжают уничтожать гражданскую и культурную инфраструктуру Украины. Оккупанты запускают тысячи дронов и ракет по мирным объектам, нанося ущерб, в том числе, историческому наследию нашего государства.

По теме Главные интриги УПЛ перед последним туром: все расклады в борьбе за еврокубки и выживание

Важный сбор во Львове

В 2024 году российская ракета уничтожила музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича во Львове. Местная община уже собрала почти 3 миллиона гривен на восстановление здания.

Теперь же Львовский городской совет вместе с футбольным клубом Карпаты решили присоединиться к сбору средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал совета. Стать частью реставрации исторического объекта смогут болельщики "зелено-белых".

В воскресенье, 25 мая, во Львове на стадионе "Украина" состоится матч последнего тура УПЛ между Карпатами и Зарей. Во время игры состоится сбор средств на восстановление разрушенного музея. Фанатов призывают участвовать в восстановлении исторического объекта.

Читайте также В погоне за рекордом: Динамо объявило о продлении контракта с Андреем Ярмоленко

Напомним, что Карпаты ведут борьбу за попадание в еврокубки. За тур до финиша сезона львовяне на один балл отстают от Полесья. Для успеха подопечным Владислава Лупашко необходимо обыграть Зарю и дождаться осечки житомирцев в игре против Кривбасса.