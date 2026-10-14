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Sport News 24 Теннис Муж Элины Свитолиной неожиданно завершил карьеру
14 октября, 14:36
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Муж Элины Свитолиной неожиданно завершил карьеру

Сергей Цигульский

Французский теннисист Гаэль Монфис досрочно завершил спортивную карьеру. Он лишился права выступать на турнирах ATP.

Эту информацию подтвердило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе в ответ на запрос французского издания L'Équipe. Сам теннисист пока не объявлял о завершении карьеры публично.

Как стало известно о завершении карьеры Гаэля Монфиса

Имя супруга Элины Свитолиной появилось в официальном списке теннисистов, завершивших карьеру. Представитель по связям с общественностью Международного агентства по обеспечению честности Адриан Бассетт сообщил, что теннисист направил им уведомление о завершении карьеры. Таким образом, теперь Монфис не может участвовать в профессиональных турнирах.

Теперь он считается игроком, завершившим карьеру. Он больше не имеет права участвовать в турнирах,
– заявил Бассетт.

Также в агентстве сообщили, что статус теннисиста, завершившего карьеру, освобождает Монфиса от антидопингового контроля. Если же он решит вернуться к соревнованиям, то ему сначала нужно будет возобновить прохождение внесоревновательных допинг-тестов в течение 6 месяцев перед возвращением.

Что о своей карьере говорил сам Монфис

Еще в октябре 2025 года Гаэль Монфис говорил, что сезон 2026 года станет для него последним в карьере. Поэтому он не выступит на турнирах в Лионе, Вене и Париже, где ранее планировал завершить выступления на домашнем турнире ATP Masters 1000, который состоится 2–8 ноября.

Публично о своем решении завершить карьеру Монфис не объявлял. Однако тот факт, что он попал в реестр игроков, завершивших карьеру, свидетельствует об этом. Впрочем, этот статус не означает, что спортсмен не может вернуться к выступлениям. Но сделать это он сможет только после того, как пройдет все необходимые процедуры.

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