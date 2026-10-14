Эту информацию подтвердило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе в ответ на запрос французского издания L'Équipe. Сам теннисист пока не объявлял о завершении карьеры публично.

Как стало известно о завершении карьеры Гаэля Монфиса

Имя супруга Элины Свитолиной появилось в официальном списке теннисистов, завершивших карьеру. Представитель по связям с общественностью Международного агентства по обеспечению честности Адриан Бассетт сообщил, что теннисист направил им уведомление о завершении карьеры. Таким образом, теперь Монфис не может участвовать в профессиональных турнирах.

Теперь он считается игроком, завершившим карьеру. Он больше не имеет права участвовать в турнирах,

– заявил Бассетт.

Также в агентстве сообщили, что статус теннисиста, завершившего карьеру, освобождает Монфиса от антидопингового контроля. Если же он решит вернуться к соревнованиям, то ему сначала нужно будет возобновить прохождение внесоревновательных допинг-тестов в течение 6 месяцев перед возвращением.

Что о своей карьере говорил сам Монфис

Еще в октябре 2025 года Гаэль Монфис говорил, что сезон 2026 года станет для него последним в карьере. Поэтому он не выступит на турнирах в Лионе, Вене и Париже, где ранее планировал завершить выступления на домашнем турнире ATP Masters 1000, который состоится 2–8 ноября.

Публично о своем решении завершить карьеру Монфис не объявлял. Однако тот факт, что он попал в реестр игроков, завершивших карьеру, свидетельствует об этом. Впрочем, этот статус не означает, что спортсмен не может вернуться к выступлениям. Но сделать это он сможет только после того, как пройдет все необходимые процедуры.