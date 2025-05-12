На войне погиб титулованный гребец, который полтора года считался пропавшим без вести

С фронта поступила очередная ужасная весть для спортивного сообщества. Во время боевого задания погиб гребец Александр Калиниченко.

С началом полномасштабного вторжения 12 марта 2022 года Александр Калиниченко добровольцем ушел в Вооруженные силы Украины. В частности спортсмен участвовал в боях за Бахмут, пишет 24 канал со ссылкой на Фастовский городской совету.

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Что известно о Калиниченко

В 1983 году он стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки. В дальнейшем Александр получал награды на всеукраинских и международных соревнованиях.

В 1986 году в дуэте с Виктором Ренейским завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале. Впоследствии получил золото на всесоюзном первенстве на дистанции 10 000 м. Также в 1993 году в составе сборной Украины получил бронзу чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.

После контузии 4 января 2023 года продолжил службу в рядах ВСУ, защищал Украину на Купянском направлении, а с ноября 2023-го – на Запорожском. 31 мая 2023 года был награжден медалью "За оборону Бахмута".

В конце 2023 года, после выхода на боевое задание, боец перестал выходить на связь. С тех пор считался пропавшим без вести, однако пока его гибель подтвердилась.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Александра Калиниченко. Вечная память защитнику!