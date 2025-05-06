В Англии на мотогонках произошла масштабная авария: есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 5 мая, в Чешире на стадионе "Оултон-Парк" состоялся этап чемпионата Великобритании по суперспорту. К сожалению, эти шоссейно-кольцевые мотогонки закончись трагедией.

Масштабная авария произошла уже на первом круге, когда спортсмены выходили из поворота Олд-Холл. Она спровоцировала "цепную реакцию" и участниками этого ДТП стали сразу 11 мотоциклистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Последствия аварии

Восемь из них не остались невредимыми. К сожалению, два спортсмена погибли в результате тяжелых травм.

Сердце 21-летнего Оуэна Дженнера остановилось от тяжелой черепно-мозговой травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Также на пути в больницу умер 29-летний Шейн Ричардсон – он получил серьезные повреждения грудной клетки.

Еще один участник аварии, 47-летний Том Танстолл, сейчас находится в тяжелом состоянии с травмами спины и живота. К счастью, пятеро других гонщиков имеют легкие повреждения, их жизни ничего не угрожает.

К слову. Из-за серьезности происшествия были отменены дальнейшие заезды. Местная полиция расследует обстоятельства гибели спортсменов по поручению коронера совместно с гоночным советом и организаторами.

Отметим, что погибшие были опытными гонщиками. Оуэн Дженнер неоднократно становился чемпионом в классах суперсток и GP2, а Шейн Ричардсон совмещал участие в гонках с работой тест-райдера. Он был отцом двоих детей.