На войне против России погиб украинский волейболист Андрей Романов

Спортивное сообщество всколыхнула ужасная весть. Защищая Украину погиб украинский волейболист Андрей Романов.

С началом полномасштабного вторжения Андрей Романов принял решение стать на защиту Украины. Однако пришло известие о гибели спортсмена, пишет 24 канал со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

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Погиб бывший волейболист

После 24 февраля 2022 года Андрей активно волонтерил, а впоследствии и сам присоединился в ряды Сил обороны Украины. В армии он служил как боевой медик.

В Кропивницком Романов выступал за команду Кроп.

Сейчас трудно подобрать какие-то слова. Знакомый, товарищ, друг, родной человек. Он всегда был таким... позитивчиком,

– написали в клубе.

У Андрея остались жена и маленький сын.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким Андрея Романова. Вечная память и слава защитнику Украины!