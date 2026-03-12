Японская боксерка вышла на взвешивание с украинской символикой и получила благодарность от ОП

Японская чемпионка Нанаэ Ямацу выразила поддержку Украине накануне важного поединка. За этот жест она получила благодарность от руководства Офиса Президента Украины.

Глава Офиса Президента, Кирилл Буданов, рассказал, что накануне решающего боя за титул OPBF Ямацу появилась на официальном взвешивании в экипировке с украинской символикой. Ее спортивный костюм украшали сине-желтые колоски и сердце – символ поддержки нашей страны.

Как отреагировали в Офисе Президента?

Буданов подчеркнул, что такие символические жесты чрезвычайно важны, ведь их видят миллионы зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и по всему миру.

Мы благодарны каждой стране, каждому учреждению и каждому человеку, который не позволяет миру забыть о нашей борьбе. Спасибо, Нанае, за твою позицию и желаю тебе спортивных побед. Спасибо Японии за непоколебимую дипломатическую поддержку Украины и за надежное партнерство,

– написал руководитель Офиса Президента.

Что известно о Нанаэ Ямаку?