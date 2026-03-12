Японская боксерка вышла на взвешивание с украинской символикой и получила благодарность от ОП
- Японская боксерка Нанаэ Ямацу поддержала Украину, выйдя на взвешивание в спортивном костюме с украинской символикой, за что получила благодарность от Офиса Президента Украины.
- Ямацу имеет профессиональный рекорд из 8 побед и 1 поражения, и она получила титул чемпионки Японии в весовой категории Flyweight в 2024 году.
Японская чемпионка Нанаэ Ямацу выразила поддержку Украине накануне важного поединка. За этот жест она получила благодарность от руководства Офиса Президента Украины.
Глава Офиса Президента, Кирилл Буданов, рассказал, что накануне решающего боя за титул OPBF Ямацу появилась на официальном взвешивании в экипировке с украинской символикой. Ее спортивный костюм украшали сине-желтые колоски и сердце – символ поддержки нашей страны.
Как отреагировали в Офисе Президента?
Буданов подчеркнул, что такие символические жесты чрезвычайно важны, ведь их видят миллионы зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и по всему миру.
Мы благодарны каждой стране, каждому учреждению и каждому человеку, который не позволяет миру забыть о нашей борьбе. Спасибо, Нанае, за твою позицию и желаю тебе спортивных побед. Спасибо Японии за непоколебимую дипломатическую поддержку Украины и за надежное партнерство,
– написал руководитель Офиса Президента.
Что известно о Нанаэ Ямаку?
- По данным Tapology, профессиональный дебют Ямаки состоялся 27 марта 2019 года в Токио, где она сразу одержала убедительную победу техническим нокаутом в первом раунде над Озори Хикару.
- В октябре 2021 года Ямака потерпела первое поражение в карьере, уступив Мизуки Хирути, которая впоследствии стала признанной чемпионкой мира.
4 февраля 2024 года она получила вакантный титул чемпионки Японии в весовой категории Flyweight, победив Ходжу Маету по единогласному решению судей. Эта победа стала ключевым моментом ее карьеры, став первым национальным титулом.
Ее профессиональный рекорд составляет 8 побед и 1 поражение, из которых 2 победы были одержаны нокаутом.