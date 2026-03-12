Глава Офиса Президента, Кирилл Буданов, рассказал, что накануне решающего боя за титул OPBF Ямацу появилась на официальном взвешивании в экипировке с украинской символикой. Ее спортивный костюм украшали сине-желтые колоски и сердце – символ поддержки нашей страны.
Как отреагировали в Офисе Президента?
Буданов подчеркнул, что такие символические жесты чрезвычайно важны, ведь их видят миллионы зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и по всему миру.
Мы благодарны каждой стране, каждому учреждению и каждому человеку, который не позволяет миру забыть о нашей борьбе. Спасибо, Нанае, за твою позицию и желаю тебе спортивных побед. Спасибо Японии за непоколебимую дипломатическую поддержку Украины и за надежное партнерство,
– написал руководитель Офиса Президента.
Что известно о Нанаэ Ямаку?
- По данным Tapology, профессиональный дебют Ямаки состоялся 27 марта 2019 года в Токио, где она сразу одержала убедительную победу техническим нокаутом в первом раунде над Озори Хикару.
- В октябре 2021 года Ямака потерпела первое поражение в карьере, уступив Мизуки Хирути, которая впоследствии стала признанной чемпионкой мира.
4 февраля 2024 года она получила вакантный титул чемпионки Японии в весовой категории Flyweight, победив Ходжу Маету по единогласному решению судей. Эта победа стала ключевым моментом ее карьеры, став первым национальным титулом.
Ее профессиональный рекорд составляет 8 побед и 1 поражение, из которых 2 победы были одержаны нокаутом.