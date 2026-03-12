Глава Офиса Президента, Кирилл Буданов, рассказал, что накануне решающего боя за титул OPBF Ямацу появилась на официальном взвешивании в экипировке с украинской символикой. Ее спортивный костюм украшали сине-желтые колоски и сердце – символ поддержки нашей страны.

Как отреагировали в Офисе Президента?

Буданов подчеркнул, что такие символические жесты чрезвычайно важны, ведь их видят миллионы зрителей в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и по всему миру.

Мы благодарны каждой стране, каждому учреждению и каждому человеку, который не позволяет миру забыть о нашей борьбе. Спасибо, Нанае, за твою позицию и желаю тебе спортивных побед. Спасибо Японии за непоколебимую дипломатическую поддержку Украины и за надежное партнерство,

– написал руководитель Офиса Президента.

Что известно о Нанаэ Ямаку?