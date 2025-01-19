"Усик симулировал": легендарный боксер об ударе ниже пояса от Дюбуа
Британский боксер Леннокс Льюис высказал свое мнение о скандальном ударе Даниэля Дюбуа в бою против Александра Усика. Он считает, что украинец симулировал.
Ночью 27 августа 2023 года состоялся бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинец победил соперника нокаутом, защитив свои чемпионские пояса.
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Был ли удар ниже пояса
Льюис уверен, что это не был удар ниже пояса. И если спросить любого боксера, то это был легальный удар, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Froch on Fighting.
Усик симулировал. Мы все так делаем. Чтобы я сделал в такой ситуации? Я бы на его месте делал бы то же самое,
– сказал Леннокс Льюис.
Напомним, что в 5-м раунде Усик упал на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил бой, чтобы дать украинскому боксеру время на восстановление.
Мнения относительно этого удара разделились – кто-то поддержал британца, а кто-то украинца. Дюбуа даже пытался обжаловать решение арбитра, но безрезультатно.