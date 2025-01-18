Украинский боксер Александр Усик феерично провел 2024 год. Спортсмен дважды одолел Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

По теме Александру Усику – 38: самые величественные победы украинского чемпиона в ринге

Усик уйдет на пенсию

Это первый случай абсолюта в этом дивизионе за последние 25 лет. После таких успехов встал вопрос будущего Усика в боксе. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста ESPN Майка Коппинджера, уже в этом году украинец завершит профессиональную карьеру.

Американец уверен, что Усик уже преодолел всех лучших представителей топ-дивизиона. К примеру, Александр по два раза победил Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, а также нокаутировал Даниэля Дюбуа.

По мнению Коппинджера, Александр вряд ли найдет мотивацию продолжать карьеру. При этом он упомянул и о войне в Украине как о дополнительном факторе уйти на пенсию.

Усику в этом году исполнилось 38 лет. Он заработал девятизначные суммы за свою блестящую карьеру. Но главное то, что он живет в охваченной войной Украине вместе с женой и детьми. Усик открыто высказывался против вторжения России и может переключить свое внимание на вопросы в родной стране. Именно так сделали два других бывших чемпиона-тяжеловеса – Владимир и Виталий Кличко,

– считает Коппинджер.

Возможный соперник Усика

При этом Майк не исключает, что Усик еще на один поединок задержится в боксе. Самым очевидным соперником может стать Даниэль Дюбуа. Британец владеет титулом IBF, которого вынужденно лишился Александр.

Читайте также Следующие жертвы украинца: потенциальные соперники в новом жизненном году Александра Усика

Впрочем, инсайдер не уверен, что именно реванш "Динамита" может быть интересным Усику. Зато потенциальная победа Джозефа Паркера в феврале над Дюбуа должна больше мотивировать украинца на бой.

Это позволит ему одолеть еще одного оппонента и восстановить свой статус абсолюта. Среди других возможных оппонентов называется Мартин Баколе, Чжан Чжилей и Агит Кабаел.

Напомним, что Усик провел 23 поединка на профессиональном уровне. Все они завершились победой украинца, 14 из них – нокаутом. Александру покорились звание абсолютного чемпиона в крузервейте и хевивейте, а также золотая медаль на Олимпийских играх-2012.