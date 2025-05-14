Форварда клуба АПЛ ввели в искусственную кому после операции: он влетел в штангу во время игры

В воскресенье, 11 мая, состоялись матчи 36 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них Ноттингем Форест дома принимал Лестер.

Поединок завершился вничью со счетом 2:2. В конце встречи произошел неприятный момент, который выглядел травматично, но не так страшно, как оказалось на самом деле.

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Что случилось с Авонии

Нападающий хозяев Тайво Авонии врезался в штангу во время атаки своей команды. Нигерийскому футболисту оказали помощь и он даже вернулся в игру, но впоследствии все же ушел с поля.

Во вторник, 13 мая, Авонии срочно прооперировали из-за повреждения брюшной полости. Врачи планировали в этот день завершить все операции по устранению травмы живота, но не сумели, поэтому приняли решение погрузить игрока в состояние искусственной комы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что травма, которую получил Тайво, нередко приводит к смерти пострадавшего. К счастью, в случае с форвардом Ноттингем Форест самый опасный момент, кажется, уже прошел.

В клубе сообщили, что нападающий сейчас "хорошо восстанавливается". При этом он продолжает находиться в состоянии искусственной комы и получает интенсивную терапию.

Справка. Тайво Авонии выступает за Ноттингем Форест с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 32 поединка на клубном уровне, в которых забил два гола.

Напомним, что команда нигерийского форварда является главной сенсацией АПЛ-2024/2025. Она за два тура до завершения чемпионата продолжает борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, отставая от нее лишь на одно очко.