Наполи вырвал ничью у Интера в чемпионском матче Серии А: кто лидирует в гонке за Скудетто

Неаполитанцы доминировали над гостями из Милана львиную часть очной встречи. Впрочем лишь поздний гол позволил им избежать поражения от Интера.

Наполи – Интер 1:1

Голы: Биллинг, 87 – Димарко, 22.

В чемпионате Италии 2024-2025 в эти выходные проходят матчи 27 тура Серии А. Главная игра уикенда состоялась между лидерами таблицы Наполи и Интером, сообщает 24 Канал.

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Интер не отбился

Подопечные Антонио Конте не выигрывали уже четыре матча подряд, поэтому позволили Интеру догнать себя. К очной встрече "неррадзури" подошли с отрывом в одно очко.

Первый тайм прошел почти при равной игре, но на перерыв лидером ушел Интер. Все благодаря крутому голу Димарко прямым ударом со штрафного. Впрочем, после перерыва гости начали откровенно играть на отбой.

Интер не нанес ни одного удара по воротам Мерета, тогда как Наполи насовал на штрафную площадь оппонента. В конце концов это дало результат под занавес основного времени.

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Биллинга вывели на ударную позицию и тот со второй попытки переиграл Мартинеса. Таким образом, Наполи продлил свою серию без побед до пяти матчей, а за 11 туров до финиша разница в одно очко между соперниками сохранилась.

Видеообзор матча Наполи – Интер