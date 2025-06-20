Двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов при каждом удобном случае выражает благодарность украинским военным. Спортсмен рассказал, об отношении к Василию Ломаченко защитников Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на LB live.

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Что думают украинские военные о Ломаченко

Отсутствие публичной позиции Ломаченко относительно войны в Украине и приверженность к откровенно пророссийским деятелям УПЦ МП вызывает возмущение у украинских военных.

"Я знаю очень много других наших военных, которые очень некрасиво относятся ко всему этому, что он делает. Я, скорее всего, буду придерживаться того же мнения, что и они говорят.

Я считаю, что в такое трудное время каждый украинец, проживающий в Украине, должен делать все возможное для нашей общей победы", – рассказал Насибов.

Напомним, что Василий Ломаченко 5 июня 2025 года объявил о завершении спортивной карьеры. Боксер дважды выигрывал "золото" Олимпиады и становился чемпионом мира в трех весовых категориях.

В своем прощальном обращении к фанатам Ломаченко выразил благодарность всем, но ни словом не упомянул об Украине и ее защитниках.