Призер Олимпиады рассказал об отношении украинских военных к Ломаченко
- Василий Ломаченко, известный боксер, критикуется за отсутствие публичной позиции относительно войны в Украине и приверженность к пророссийским деятелям.
- Украинские военные возмущены его позицией, считая, что в это трудное время каждый украинец должен способствовать общей победе.
Василий Ломаченко оставил большой след в мировом боксе. Однако все достижения на ринге перечеркивает позиция экс-чемпиона относительно агрессии России.
Двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов при каждом удобном случае выражает благодарность украинским военным. Спортсмен рассказал, об отношении к Василию Ломаченко защитников Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на LB live.
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Что думают украинские военные о Ломаченко
Отсутствие публичной позиции Ломаченко относительно войны в Украине и приверженность к откровенно пророссийским деятелям УПЦ МП вызывает возмущение у украинских военных.
"Я знаю очень много других наших военных, которые очень некрасиво относятся ко всему этому, что он делает. Я, скорее всего, буду придерживаться того же мнения, что и они говорят.
Я считаю, что в такое трудное время каждый украинец, проживающий в Украине, должен делать все возможное для нашей общей победы", – рассказал Насибов.
Напомним, что Василий Ломаченко 5 июня 2025 года объявил о завершении спортивной карьеры. Боксер дважды выигрывал "золото" Олимпиады и становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
В своем прощальном обращении к фанатам Ломаченко выразил благодарность всем, но ни словом не упомянул об Украине и ее защитниках.