"Спасибо за то, что ты патриот": титулованная украинская атлетка о смене гражданства
- Наталья Кроль заявила, что не стоит осуждать спортсменов за смену гражданства, поскольку разговоры о патриотизме не решают базовых жизненных проблем.
- Кроль подчеркнула, что атлеты в сборной Украины получают около шести тысяч гривен что недостаточно для взрослого спортсмена.
Немало украинских спортсменов за последнее время сменили гражданство. Среди них представители различных видов спорта - гимнастика, бокс, дзюдо и другие.
Двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) рассказала, почему атлеты задумываются о смене гражданства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Читайте также Украина разрешила спортсменам соревноваться с россиянами под их флагами, но есть нюанс
Что Кроль сказала о смене гражданства?
Легкоатлетка считает, что не нужно осуждать спортсменов, которые решили сменить гражданство. По ее словам, разговоры о патриотизме не решают базовые жизненные проблемы при имеющемся уровне финансовой поддержки.
Кроль рассказала, какие выплаты получают атлеты в сборной Украины – около шести тысяч гривен за полставки. Она отметила, что этих средств не хватает взрослому спортсмену, чтобы обеспечить себя.
И это ок, когда тебе 15-16 лет, но... Даже в 18 – это уже очень мало. Ну это же не окей. А тем более, когда тебе исполняется 20-25. Когда у тебя появляются какие-то там отношения... Когда появляется семья,
– заявила спортсменка.
Она также отметила, что переходы спортсменов с позиции тренеров и функционеров выглядят негативно, но с точки зрения атлета все иначе. Кроль подчеркнула, что кроме малых выплат, никто не может рассчитывать на помощь от других.
Добавим, что легкоатлетка резко высказалась о формальном патриотизме. Она подчеркнула, что одного одобрения недостаточно.
"А просто получать "Спасибо за то, что ты такой патриот..." и идти кушать сухари... Да спасибо, никого это не устраивает. Моим детям, например, безразлично сменила я гражданство или нет – мои дети хотят есть каждый день. И мои личные убеждения, что надо быть в Украине, бегать с Украиной... Им все равно – они хотят есть", – резюмировала атлетка.
Кто из украинских спортсменов сменил гражданство?
Недавно София Лискун получила российское гражданство. Об этом украинская прыгунья в воду сообщила пропагандистскому медиа. Она отметила, что на ее решение повлияли определенные факторы. По ее словам, одним из них был некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине.
Лыскун заявила, что сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и наставниками. Она отметила, что ей приходилось обращаться к психотерапетвам.
Также известно, что гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года теперь представляет сборную Хорватии.
Кроме того, Глеб Бакши еще после оккупации Крыма отказался от украинского гражданства. Теперь боксер представляет Россию.