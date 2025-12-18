"Спасибо за то, что ты патриот": титулованная украинская атлетка о смене гражданства

Немало украинских спортсменов за последнее время сменили гражданство. Среди них представители различных видов спорта - гимнастика, бокс, дзюдо и другие.

Двукратная чемпионка Европы по легкой атлетике в беге на 800 метров Наталья Кроль (Прищепа) рассказала, почему атлеты задумываются о смене гражданства. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Читайте также Украина разрешила спортсменам соревноваться с россиянами под их флагами, но есть нюанс

Что Кроль сказала о смене гражданства?

Легкоатлетка считает, что не нужно осуждать спортсменов, которые решили сменить гражданство. По ее словам, разговоры о патриотизме не решают базовые жизненные проблемы при имеющемся уровне финансовой поддержки.

Кроль рассказала, какие выплаты получают атлеты в сборной Украины – около шести тысяч гривен за полставки. Она отметила, что этих средств не хватает взрослому спортсмену, чтобы обеспечить себя.

И это ок, когда тебе 15-16 лет, но... Даже в 18 – это уже очень мало. Ну это же не окей. А тем более, когда тебе исполняется 20-25. Когда у тебя появляются какие-то там отношения... Когда появляется семья,

– заявила спортсменка.

Она также отметила, что переходы спортсменов с позиции тренеров и функционеров выглядят негативно, но с точки зрения атлета все иначе. Кроль подчеркнула, что кроме малых выплат, никто не может рассчитывать на помощь от других.

Добавим, что легкоатлетка резко высказалась о формальном патриотизме. Она подчеркнула, что одного одобрения недостаточно.

"А просто получать "Спасибо за то, что ты такой патриот..." и идти кушать сухари... Да спасибо, никого это не устраивает. Моим детям, например, безразлично сменила я гражданство или нет – мои дети хотят есть каждый день. И мои личные убеждения, что надо быть в Украине, бегать с Украиной... Им все равно – они хотят есть", – резюмировала атлетка.

Кто из украинских спортсменов сменил гражданство?