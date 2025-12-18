Дворазова чемпіонка Європи з легкої атлетики з бігу на 800 метрів Наталія Кроль (Прищепа) розповіла, чому атлети замислюються про зміну громадянства. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sport.ua.

Читайте також Україна дозволила спортсменам змагатися з росіянами під їхніми прапорами, але є нюанс

Що Кроль сказала про зміну громадянства?

Легкоатлетка вважає, що не потрібно засуджувати спортсменів, які вирішили змінити громадянство. За її словами, розмови про патріотизм не вирішують базові життєві проблеми за наявного рівня фінансової підтримки.

Кроль розповіла, які виплати отримують атлети у збірній України – близько шести тисяч гривень за півставки. Вона наголосила, що цих коштів не вистачає дорослому спортсмену, щоб забезпечити себе.

І це ок, коли тобі 15-16 років, але... Навіть у 18 – це вже дуже мало. Ну це ж не окей. А тим більше, коли тобі виповнюється 20-25. Коли в тебе з'являються якісь там стосунки... Коли з'являється сім'я,

– заявила спортсменка.

Вона також зазначила, що переходи спортсменів з позиції тренерів та функціонерів виглядають негативно, але з точки зору атлета все інакше. Кроль підкреслила, що окрім малих виплат, ніхто не може розраховувати на допомогу від інших.

Додамо, що легкоатлетка різко висловилася про формальний патріотизм. Вона наголосила, що одного схвалення недостатньо.

"А просто отримувати "Спасибі за те, що ти такий патріот..." і йти їсти сухарі... Та дякую, нікого це не влаштовує. Моїм дітям, наприклад, байдуже змінила я громадянство чи ні – мої діти хочуть їсти щодня. І мої особисті переконання, що треба бути в Україні, бігати з Україною... Їм все одно – вони хочуть їсти", – резюмувала атлетка.

Хто з українських спортсменів змінив громадянство?