Станом на 2025 рік є кілька світових рекордів українців, які ніхто не зміг побити. Які рекорди українських спортсменів залишаються неперевершеними – розповідає 24 канал.

Читайте також "Національна Легенда України": Магучіх отримала почесну відзнаку від Зеленського

Яке досягнення у Ломаченка?

Дворазовий переможець Олімпійських ігор перейшов у професійний бокс у 2013 році. Чудова аматорська кар'єра зіграла велику роль у кар'єрі Василя Ломаченка у профі-ринзі.

Рекорд боксера з України досі залишається непобитим. Він став чемпіоном світу рекордно малу кількість боїв – спортсмену надобилося три поєдинки, щоб завоювати титул WBO у напівлегкій вазі.

У чемпіонському поєдинку він зустрівся з Гаррі Расселом-молодшим. Ломаченко переміг суперника рішенням суддів.

Василь Ломаченко / Фото Getty Images

Нагадаємо, що у червні цього року він ухвалив важливе рішення щодо своєї кар'єри. Ломаченко заявив про завершення виступів у професійному ринзі.

Нещодавно боксер розповів, чому вирішив повісити рукавички на цвях. Він заявив, що втратив мотивацію.

"Перед боєм з Камбососом я хотів закінчити з боксом, тому що моєю метою було стати абсолютним чемпіоном світу. Я зрозумів, що після бою з Хейні у мене більше немає шансів, тому що це занадто довго. Це було моєю мотивацією, і я її втратив. Зрозумів, що не стану абсолютним чемпіоном – і вже всередині себе завершив із боксом", – сказав Ломаченко.

Що відомо про рекрод Борзова?

Український бігун встановив досягнення, яке ніхто не зміг повторити вже понад 50 років. Валерій Борзов виступив на Олімпіаді-1972 та здобу "золото" у спринті на 100 та 200 метрів, залишивши за собою серйозних конкурентів у вигляді американців.

Валерій Борзов / Фото з відкритих джерел

Після Мюнхена-1972 жоден зі спринтерів не вигравав дві медалі на обох дистанціях на одній Олімпіаді. Досягнення Борзова досі залишається унікальним, а спортсмен назавжди увійшов в історію.

До слова. На Олімпіаді-1972 року стався жахливий теракт, організований палестинською групою "Чорний вересень". Тоді загинули 11 ізральських спортсменів.

Відзначимо, що Борзов також виступив на Олімпіаді 1976 року у Монреалі. Тоді український бігун теж взяв дві медалі, але бронзові на дистанції у 100 метрів, а також у естафеті 4 по 100 метри.

Також відомо, що з 1994 року він працює у Міжнародному олімпійському комітеті. За інформацією видання "Жорстка атлетика" його контракт розрахований до кінця 2029 року.

Який рекорд в Усика?

Український боксер дебютував у професійному ринзі у 2013 році. А вже через п'ять років Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, здолавши росіянина Мурата Гассієва у фіналі турніру World Boxing Super Series.

У травні 2024 року Усик вперше бився проти Тайсона Ф'юрі. Поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Після перемоги він став першим "абсолютом" у надважкій вазі з 1999 року.

Олександр Усик / Фото Getty Images

Пізніше Усик віддав титул за версією IBF, який завоював Даніель Дюбуа. Однак у липні 2025 року український боксер переміг британця та знову став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

Таким чином Усик є єдиним боксером, який тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. При цьому він не зазнав жодної поразки у кар'єрі у професійному ринзі.

Відзначимо, що нещодавно Усик висловив бажання побитися проти Деонтея Вайлдера. Бій може відбутися у першій половині 2026 року у США або Саудівській Аравії.

Що відомо про досягнення Магучіх?

Олімпійська чемпіонка побила світовий рекорд, який тримався десятиліттям. Перед Магучіх досягнення належало болгарській спортсменці Стефці Костадіновій, яка 37 років тому "взяла" планку у 2 метри 9 сантиметрів у стрибках у висоту.

Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Однак у 2024 році українка побила "вічний" рекорд. Магучіх на етапі Діамантової ліги у Парижі подолала планку у 2 метри 10 сантиметрів, поновивши світовий рекорд, який тепер тримається за нею.

Який рекорд встановила Білодід?

Українська дзюдоїстка вперше стала чемпіонкою світу у віці 17 років та 11 місяців. Тоді Дар'я Білодід у 2018 році на змаганнях у Баку у фіналі здолала чемпіонку Японії Фуною Тонакі.

Дар'я Білодід / Фото з інстаграму дзюдоїстки

Попереднє досягнення належало японці Рійоко Тамурі – 18 років та 1 місяць. Тепер рекорд досі утримає українка.

Білодід перемогла Тонакі: дивіться відео

Яке досягнення у Говорова?

У липні 2018 року український плавець встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм. За даними World Aquatics, Андрію Говорову знадобилося всього 22,27 секунди, щоб завершити заплив.

Андрій Говоров / Фото з відкритих джерел

Попереднє досягнення, яке трималося з 2009 року належало іспанцю Рафаелю Муньосу – 22,43 секунди. Тепер же рекорд українського плавця залишається недоторканим вже понад 7 років.

Історичний заплив Говорова: дивіться відео

Що відомо про досягнення Грунського?

Спортсмен з Дніпра неодноразово потрапляв у Книгу рекордів Гіннеса. Окрім того, зберігаються досягнення українця, які досі ніхто не перевершив.

Дмитро Грунський / Фото Guinnessworldrecords.com

Дмитро Грунський у 2024 році встановив рекорд із перетягування за шиєю найважчого транспортного засобу – 8 тисяч 60 кілограм. Перед цим у 2023 році він підкорив подібне досягнення, але із перетягування бородою – 2 тисячі 580 кілограмів.

У тому ж році Грунський встановив рекорд з найбільшою кількістю машин, що були витягнуті зубами. Українець зміг витягнути сім автівок.

Який рекорд у Строгалєва?

Юний спортсмен гучно заявив про себе у змаганнях зі стрибків з жердиною. Матвій Строгалєв побив рекорд видатного Армана Дюплантіса, який був встановлений у американському Ріно і тримався 13 років.

Матвій Строгалєв / Фото Федерації легкої атлетики України

Українець підкорив висоту у 4 метри на юнацькому чемпіонаті у Львові, що стало найкращим показником серед атлетів його віку. До цього Дюплантіс у тому ж віці взяв висоту у 3,97 метра.