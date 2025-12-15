По состоянию на 2025 год есть несколько мировых рекордов украинцев, которые никто не смог побить. Какие рекорды украинских спортсменов остаются непревзойденными – рассказывает 24 канал.

Какое достижение у Ломаченко?

Двукратный победитель Олимпийских игр перешел в профессиональный бокс в 2013 году. Замечательная любительская карьера сыграла большую роль в карьере Василия Ломаченко в профи-ринге.

Рекорд боксера из Украины до сих пор остается непобитым. Он стал чемпионом мира за рекордно малое количество боев – спортсмену понадобилось три поединка, чтобы завоевать титул WBO в полулегком весе.

В чемпионском поединке он встретился с Гарри Расселом-младшим. Ломаченко победил соперника решением судей.

Василий Ломаченко / Фото Getty Images

Напомним, что в июне этого года он принял важное решение относительно своей карьеры. Ломаченко заявил о завершении выступлений в профессиональном ринге.

Недавно боксер рассказал, почему решил повесить перчатки на гвоздь. Он заявил, что потерял мотивацию.

"Перед боем с Камбососом я хотел закончить с боксом, потому что моей целью было стать абсолютным чемпионом мира. Я понял, что после боя с Хейни у меня больше нет шансов, потому что это слишком долго. Это было моей мотивацией, и я ее потерял. Понял, что не стану абсолютным чемпионом – и уже внутри себя завершил с боксом", – сказал Ломаченко.

Что известно о рекроде Борзова?

Украинский бегун установил достижение, которое никто не смог повторить уже более 50 лет. Валерий Борзов выступил на Олимпиаде-1972 и получил "золото" в спринте на 100 и 200 метров, оставив за собой серьезных конкурентов в виде американцев.

Валерий Борзов / Фото из открытых источников

После Мюнхена-1972 ни один из спринтеров не выигрывал две медали на обеих дистанциях на одной Олимпиаде. Достижение Борзова до сих пор остается уникальным, а спортсмен навсегда вошел в историю.

К слову. На Олимпиаде-1972 года произошел ужасный теракт, организованный палестинской группой "Черный сентябрь". Тогда погибли 11 изральских спортсменов.

Отметим, что Борзов также выступил на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Тогда украинский бегун тоже взял две медали, но бронзовые на дистанции в 100 метров, а также в эстафете 4 по 100 метры.

Также известно, что с 1994 года он работает в Международном олимпийском комитете. По информации издания "Жесткая атлетика" его контракт рассчитан до конца 2029 года.

Какой рекорд у Усика?

Украинский боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. А уже через пять лет Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, одолев россиянина Мурата Гассиева в финале турнира World Boxing Super Series.

В мае 2024 года Усик впервые дрался против Тайсона Фьюри. Поединок завершился победой украинца раздельным решением судей. После победы он стал первым "абсолютом" в супертяжелом весе с 1999 года.

Александр Усик / Фото Getty Images

Позже Усик отдал титул по версии IBF, который завоевал Даниэль Дюбуа. Однако в июле 2025 года украинский боксер победил британца и снова стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Таким образом Усик является единственным боксером, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. При этом он не потерпел ни одного поражения в карьере в профессиональном ринге.

Отметим, что недавно Усик выразил желание подраться против Деонтея Уайлдера. Бой может состояться в первой половине 2026 года в США или Саудовской Аравии.

Что известно о достижениях Магучих?

Олимпийская чемпионка побила мировой рекорд, который держался десятилетием. Перед Магучих достижение принадлежало болгарской спортсменке Стефке Костадиновой, которая 37 лет назад "взяла" планку в 2 метра 9 сантиметров в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Однако в 2024 году украинка побила "вечный" рекорд. Магучих на этапе Бриллиантовой лиги в Париже преодолела планку в 2 метра 10 сантиметров, обновив мировой рекорд, который теперь держится за ней.

Какой рекорд установила Билодид?

Украинская дзюдоистка впервые стала чемпионкой мира в возрасте 17 лет и 11 месяцев. Тогда Дарья Билодид в 2018 году на соревнованиях в Баку в финале одолела чемпионку Японии Фуну Тонаки.

Дарья Билодид / Фото из инстаграма дзюдоистки

Предыдущее достижение принадлежало японке Рийоко Тамуре – 18 лет и 1 месяц. Теперь рекорд до сих пор удержит украинка.

Билодид победила Тонаки: смотрите видео

Какое достижение у Говорова?

В июле 2018 года украинский пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. По данным World Aquatics, Андрею Говорову понадобилось всего 22,27 секунды, чтобы завершить заплыв.

Андрей Говоров / Фото из открытых источников

Предыдущее достижение, которое держалось с 2009 года принадлежало испанцу Рафаэлю Муньосу – 22,43 секунды. Теперь же рекорд украинского пловца остается нетронутым уже более 7 лет.

Исторический заплыв Говорова: смотрите видео

Что известно о достижениях Грунского?

Спортсмен из Днепра неоднократно попадал в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, сохраняются достижения украинца, которые до сих пор никто не превзошел.

Дмитрий Грунский / Фото Guinnessworldrecords.com

Дмитрий Грунский в 2024 году установил рекорд по перетягиванию за шеей самого тяжелого транспортного средства – 8 тысяч 60 килограмм. Перед этим в 2023 году он покорил подобное достижение, но по перетягиванию бородой – 2 тысячи 580 килограммов.

В том же году Грунский установил рекорд с наибольшим количеством машин, что были вытянуты зубами. Украинец смог вытянуть семь автомобилей.

Какой рекорд у Строгалева?

Юный спортсмен громко заявил о себе в соревнованиях по прыжкам с шестом. Матвей Строгалев побил рекорд выдающегося Армана Дюплантиса, который был установлен в американском Рино и держался 13 лет.

Матвей Строгалев / Фото Федерации легкой атлетики Украины

Украинец покорил высоту в 4 метра на юношеском чемпионате во Львове, что стало лучшим показателем среди атлетов его возраста. До этого Дюплантис в том же возрасте взял высоту в 3,97 метра.