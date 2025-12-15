"Червоні" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0. Цей матч став особливим для лідера господарів Мохаммеда Салаха, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

Яке досягнення підкорилося Салаху?

Єгиптянин віддав гольову передачу під час другого гола своєї команди. Цей асист став 277-ю результативною дією для нього в АПЛ у складі Ліверпуля.

Завдяки цьому він встановив новий рекорд ліги за кількістю гольових дій за один клуб, Салах перевершив досягнення Вейна Руні, який забив 183 голи та віддав 93 асисти у складі Манчестер Юнайтед. Трійку ж замикає ще один легендарний гравець "червоних дияволів" Раян Гіггз.

Рекордсмени за кількістю гольових дій за один клуб в АПЛ

Мохаммед Салах (Ліверпуль) – 277 Вейн Руні (Манчестер Юнайтед) – 276 Раян Гіггз (Манчестер Юнайтед) – 271 Гаррі Кейн (Тоттенгем) – 259 Тьєррі Анрі (Арсенал) – 249

До слова. Завдяки перемозі над Брайтоном Ліверпуль піднявся на шосте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Червоні" є чинними чемпіонами Англії, а наразі відстають від Арсенала, який лідирує, на десять очок.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Салах втратив свою форму та почав нерідко опинятися на лаві запасних. Через це він на початку грудня влаштував скандал і не виключено, що залишить команду вже в зимове трансферне вікно.

Що відомо про кар'єру Салаха?