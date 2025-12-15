"Красные" одержали уверенную победу со счетом 2:0. Этот матч стал особенным для лидера хозяев Мохаммеда Салаха, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

Какое достижение покорилось Салаху?

Египтянин отдал голевую передачу во время второго гола своей команды. Этот ассист стал 277-м результативным действием для него в АПЛ в составе Ливерпуля.

Благодаря этому он установил новый рекорд лиги по количеству голевых действий за один клуб, Салах превзошел достижение Уэйна Руни, который забил 183 гола и отдал 93 ассиста в составе Манчестер Юнайтед. Тройку же замыкает еще один легендарный игрок "красных дьяволов" Райан Гиггз.

Рекордсмены по количеству голевых действий за один клуб в АПЛ

Мохаммед Салах (Ливерпуль) – 277 Уэйн Руни (Манчестер Юнайтед) – 276 Райан Гиггз (Манчестер Юнайтед) – 271 Гарри Кейн (Тоттенхэм) – 259 Тьерри Анри (Арсенал) – 249

К слову. Благодаря победе над Брайтоном Ливерпуль поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. "Красные" являются действующими чемпионами Англии, а сейчас отстают от Арсенала, который лидирует, на десять очков.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах потерял свою форму и начал нередко оказываться на скамейке запасных. Из-за этого он в начале декабря устроил скандал и не исключено, что покинет команду уже в зимнее трансферное окно.

Что известно о карьере Салаха?