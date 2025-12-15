Именитые команды сыграли в результативную ничью со счетом 3:3. Одним из главных героев встречи стал вингер сборной Украины Александр Зубков, информирует 24 Канал.
Как прошел матч Трабзонспор – Бешикташ?
Уже на 22-й минуте гости имели преимущество в два мяча. Сначала голом отметился Тэмми Абрахам, а затем удвоил счет Вацлав Черны.
После этого хозяева сократили счет во встрече, но стамбульцы снова оторвались – Черны оформил дубль. На 38-й минуте Бешикташ остался в меньшинстве и Трабзонспор воспользовался численным преимуществом.
После перерыва за дело взялся футболист сборной Украины Александр Зубков. На 63-й минуте он отметился довольно курьезной результативной передачей. Уроженец Макеевки пробивал по воротам, но попал в Инао Улая и оформил своеобразный "свояк".
Ассист Зубкова в матче против Бешикташа: смотрите видео
А уже в конце матча украинец сам стал автором гола. Он оказался не только важным, но и очень эффектным.
После неудачного розыгрыша углового хозяева подхватили мяч и он оказался у Зубкова. Александр уже в фирменном стиле сместился в центр под левую ногу и пробил в дальний угол, принеся своей команде ничью.
Гол Зубкова в матче Трабзонспор – Бешикташ: смотрите видео
Справка. За свой перформанс Зубков получил оценку 8,8 от статистического портала WhoScored. Он был признан лучшим игроком матча.
Отметим, что также в составе хозяев сыграли еще два украинских футболиста. Арсений Батагов провел весь поединок на поле, а Даниил Сикан вышел сразу после перерыва.
Что известно о выступлениях Зубкова за Трабзонспор?
Перешел в турецкий клуб в феврале 2025 года из донецкого Шахтера за шесть миллионов евро.
Был признан лучшим правым вингером года в турецкой Суперлиге.
Всего за Трабзонспор провел 37 матчей, в которых забил десять голов и отдал столько же результативных передач (данные Transfermarkt).
В предыдущем матче также отметился красивым ассистом, помог своей команде одержать минимальную победу.