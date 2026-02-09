Будут ли бразильцы играть за сборную Украины: у Шевченко поставили точку в вопросе

СМИ активно обсуждали вероятность привлечения в сборную Украины по футболу бразильских игроков донецкого Шахтера. Свою позицию наконец-то озвучили и в Украинской ассоциации футбола.

В УАФ во время отчета о двух годах работы команды Андрея Шевченко заявили, что будут приветствовать желание игроков получить украинский паспорт. Но есть несколько очень важных условий.

Смотрите также Натурализация игроков Шахтера: что известно и как это происходило в прошлом

Будут ли бразильцы играть за сборную Украины?

С возможностью получения украинского гражданства связывали бразильцев Шахтера, которые имеют с "горняками" достаточно длительные контракты – Педриньо, Педро Энрике и Винисиуса Тобиаса.

Однако технический директор УАФ Игорь Дедышин на пресс-конференции четко заявил, что ассоциация не будет заниматься натурализацией иностранных футболистов.

Что такое натурализация? По определению ФИФА, это приобретение футболистом права играть за национальную сборную на основе желания стать гражданином соответствующего государства и выполнения требований законодательства для получения гражданства.

Чиновник отметил, что функция УАФ – создать систему, которая будет воспитывать украинских футболистов для национальной сборной.

Однако совсем отвергать процесс натурализации не стоит: если будут соответствующие условия, УАФ может работать и в этом направлении.

Если это будет футболист, у которого этнические украинские корни, мы будем только рады и счастливы. Если будет футболист с украинскими корнями, который изъявит желание получить украинский паспорт и будет отвечать требованиям тренеров национальных сборных, однозначно, что мы будем приветствовать такие процессы и даже стимулировать их в определенной степени,

– подчеркнул Дедишин.

Поэтому бразильцы Шахтера в национальной команде в этом году все же не появятся.

Кто из футболистов-иностранцев выступал за национальную сборную Украины?