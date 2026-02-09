В УАФ під час звіту про два роки роботи команди Андрія Шевченка заявили, що вітатимуть бажання гравців отримати український паспорт. Але є декілька дуже важливих умов.

Чи будуть бразильці грати за збірну України?

З можливістю отримання українського громадянства пов'язували бразильців Шахтаря, які мають з "гірниками" досить тривалі контракти – Педріньйо, Педро Енріке та Вінісіуса Тобіаса.

Проте технічний директор УАФ Ігор Дедишин на пресконференції чітко заявив, що асоціація не буде займатися натуралізацією іноземних футболістів.

Що таке натуралізація? За визначенням ФІФА, це набуття футболістом права грати за національну збірну на основі бажання стати громадянином відповідної держави та виконання вимог законодавства для отримання громадянства.

Чиновник наголосив, що функція УАФ – створити систему, яка виховуватиме українських футболістів для національної збірної.

Проте зовсім відкидати процес натуралізації не варто: якщо будуть відповідні умови, УАФ може працювати і в цьому напрямку.

Якщо це буде футболіст, у якого етнічне українське коріння, ми будемо тільки раді і щасливі. Якщо буде футболіст з українським корінням, який виявить бажання отримати український паспорт і буде відповідати вимогам тренерів національних збірних, однозначно, що ми будемо вітати такі процеси і навіть стимулювати їх до певної міри,

– наголосив Дедишин.

Тож бразильці Шахтаря у національній команді цьогоріч все ж не з'являться.

