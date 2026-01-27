Натурализация игроков Шахтера: что известно и как это происходило в прошлом

Сборная Украины по футболу уже имеет немалый опыт натурализации футболистов УПЛ с загранпаспортами, которые демонстрируют качественную игру в клубе. Перед решающими матчами отбора на Мундиаль-2026 эта тема снова стала актуальной.

Больше всего слухов касаются возможного получения украинского паспорта бразильским хавбеком Шахтера Педриньо, однако им дело не ограничивается. 24 Канал разбирался, возможна ли натурализация игроков донецкого клуба и как сборная ранее привлекала иностранцев.

Смотрите также Легенда украинского футбола оценил потенциальную натурализацию звезды Шахтера

Что известно о натурализации Педриньо?

Сообщение о варианте со сменой футбольного гражданства Педриньо появилось в популярном спортивном издании ESPN. Журналисты утверждали, что инициатива такого шага принадлежит главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву, а сам футболист согласен выступать за "сине-желтых" и уже проходит необходимые процедуры.

Интересно, что это уже не первый случай, когда в СМИ активно обсуждают натурализацию именно Педриньо. В 2024 году УАФ пришлось даже официально опровергать такую информацию. Тогда бразилец как раз вернулся из аренды в Атлетико Минейро и подписал с "горняками" новый долгосрочный контракт.

Возникают вопросы к тому, возможно ли вообще получение бразильцем украинского гражданства. По законодательству и правилам ФИФА, нужно в течение 5 лет непрерывно проживать на территории страны, выезд возможен только на непродолжительный срок с рабочей целью, например, на зарубежные матчи. Педриньо этим условиям не соответствует.

Что такое натурализация? По определению ФИФА, это приобретение футболистом права играть за национальную сборную на основе желания стать гражданином соответствующего государства и выполнения требований законодательства для получения гражданства.

Кто еще из игроков Шахтера может быть натурализован?

К обсуждению пополнения сборной Украины бразильцами подключились инсайдеры, которые имеют несколько иную информацию.

Игорь Цыганык в своем ютуб-проекте заявил, что, кроме Педриньо, предложение сменить гражданство получил Педро Энрике. Но оба еще не дали своего согласия и обдумывают риски, связанные с этим шагом во время войны.

А вот Виктор Вацко вообще не слышал о желании сборной пригласить Педриньо, зато такие сигналы поступали по Педро Энрике и Винисиуса Тобиаса. Оба, опять же, не выполняют требования законодательства о гражданстве, поэтому вопрос в целом не актуален. Педро Энрике еще и имеет шансы получить вызов в команду Бразилии от Карло Анчелотти, поэтому вряд ли выберет Украину.

Кто из натурализованных игроков уже выступал за Украину?