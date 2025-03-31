Немецкий гранд подписал украинского футболиста

После начала полномасштабного вторжения многие юные украинские спортсмены покинули родную страну и пытаются построить карьеру за рубежом. Очередным перспективным юношей, который пошел на такой шаг стал Назарий Рудзей.

Правый защитник является воспитанником донецкого Шахтера. Он находился в статусе свободного агента с начала 2025 года после окончания контракта с "горняками".

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Новый этап в карьере

Назарий продолжит карьеру в дортмундской Боруссии. Детали сделки пока не разглашаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на ProStar Agency.

Правый защитник сборной Украины U-16 Назарий Рудзей присоединился к Боруссии Дортмунд! Желаем ему всего наилучшего на этом невероятном пути. Верим в твою мотивацию и большие достижения впереди,

– говорится в сообщении агентства.

Отметим, что в детско-юношеском чемпионате Украины Назарий Рудзей провел 25 поединков. В них он записал себе в актив пять голов.

Также 15-летний игрок принимал участие в недавних матчах сборной Украины U-16 в Турнире четырех наций, который принимала Румыния. Там он отметился забитым мячом за "сине-желтых" в игре против хозяев соревнований.