Немецкий гранд подписал украинского футболиста
- Назарий Рудзей, правый защитник и воспитанник донецкого Шахтера, подписал контракт с дортмундской Боруссией.
- Рудзей был свободным агентом с начала 2025 года, Недавно 15-летний игрок отметился голом за сборную Украины U-16 в Турнире четырех наций в Румынии.
После начала полномасштабного вторжения многие юные украинские спортсмены покинули родную страну и пытаются построить карьеру за рубежом. Очередным перспективным юношей, который пошел на такой шаг стал Назарий Рудзей.
Правый защитник является воспитанником донецкого Шахтера. Он находился в статусе свободного агента с начала 2025 года после окончания контракта с "горняками".
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Новый этап в карьере
Назарий продолжит карьеру в дортмундской Боруссии. Детали сделки пока не разглашаются, сообщает 24 Канал со ссылкой на ProStar Agency.
Правый защитник сборной Украины U-16 Назарий Рудзей присоединился к Боруссии Дортмунд! Желаем ему всего наилучшего на этом невероятном пути. Верим в твою мотивацию и большие достижения впереди,
– говорится в сообщении агентства.
Отметим, что в детско-юношеском чемпионате Украины Назарий Рудзей провел 25 поединков. В них он записал себе в актив пять голов.
Также 15-летний игрок принимал участие в недавних матчах сборной Украины U-16 в Турнире четырех наций, который принимала Румыния. Там он отметился забитым мячом за "сине-желтых" в игре против хозяев соревнований.