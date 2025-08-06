Не только Белоцерковец: кто еще из футболистов Зари преждевременно ушел из жизни

Футбольное сообщество Украины всколыхнула трагическая новость о смерти игрока Зари Владимира Белоцерковца. К сожалению, это не единственная потеря в истории луганского клуба.

Заря подарила отечественному футболу целую плеяду ярких футболистов. 24 Канал вспомнил игроков луганского клуба, которые рано ушли из жизни.

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Смерть президента Зари и трагедия Максима Белого

Весной 2007 года новым президентом луганской Зари стал влиятельный бизнесмен Валерий Букаев. Он принял клуб, который только вернулся в Высшую лигу Украины, но имел финансовые проблемы.

Новое руководство поставило перед командой амбициозную задачу стать одним из лидеров украинского футбола. На этой должности Букаев был менее двух лет. 25 января 2009 года после тяжелой болезни президент Зари умер в одной из больниц в Германии. По информации СМИ, Букаев боролся с раком. Молодому владельцу луганского клуба было 32 года.

Полузащитник Максим Белый считался одним из величайших талантов украинского футбола своего поколения. В составе молодежной сборной Украины он играл на Евро-2011 U-21. Его партнерами по команде были Евгений Коноплянка, Роман Зозуля, Денис Гармаш и Андрей Ярмоленко. В этом созвездии Максим не потерялся, а играл важную роль в команде Павла Яковенко.

Максим Белый в составе "молодежки" / фото УАФ

Звезда Белого внезапно погасла на пике карьеры. Злополучной для Максима стала игра против донецкого Металлурга в 2011 году. Во время столкновения он получил тяжелую травму головы. Талантливый полузащитник исчез из состава команды, а о его болезни в клубе умалчивали.

Впоследствии стало известно, что у Максима диагностировали опухоль в головном мозге. Длительное лечение в Израиле и Германии не принесло результата. В возрасте 24 лет Максим Белый преждевременно скончался. Вдовой осталась его жена Анна и двое сыновей, которым тогда было 2 и 4 года.

Черная полоса для Зари на этом не закончилась. 8 марта 2015 года в больнице умер полузащитник "черно-белых" Павел Худзик. Накануне он попал в ДТП на трассе Киев – Черкассы, когда возвращался после игры за молодежную команду. В результате аварии Павел с черепно-мозговой травмой попал в больницу Золотоноши. Так и не выйдя из комы Худзик скончался в возрасте 29 лет.

Заря стала последним клубом Павла Худзика / фото футбольного клуба

Остановка сердца у Данченко и неожиданная смерть Белоцерковца

Чуть не завершились трагедией тренировочные сборы Зари зимой 2023 года. Во время одного из занятий остановилось сердце у Олега Данченко. Защитник пережил клиническую смерть, а жизнь ему спасли медики австрийского клуба, которые имели дефибриллятор. Благодаря их квалифицированной помощи удалось запустить сердце и доставить футболиста в больницу.

После реабилитации Олег вернулся на поле, но в конце концов принял решение о завершении карьеры.

Олег Данченко пережил клиническую смерть / фото ФК Заря

Очередная трагическая весть пришла из луганского клуба 6 августа 2025 года. В возрасте 25 лет внезапно ушел из жизни полузащитник Зари Владимир Белоцерковец. Последний раз он выходил на поле 22 июля 2025 года в спарринге против катарской Аль-Сайлии. Владимир не попал в заявку луганчан на первый матч нового сезона против ЛНЗ, а через несколько дней его не стало.

Владимир Белоцерковец умер в 25 лет / фото ФК Заря

К сожалению, этими фамилиями не ограничивается список преждевременных потерь футболистов, чья игровая карьера была связана с Зарей.

В феврале 2014 года в ДТП в Донецке погиб экс-форвард Зари бразилец Майкон. Ему было 25 лет. Форвард из Молдовы Юрий Митерев выступал за Зарю в 2006 году. В возрасте 37 лет он преждевременно ушел из жизни из-за хронического лейкоза.

Александр Чалмаев сыграл более 100 матчей за Зарю в период с 1996 по 2002 год. Лучший бомбардир луганчан в сезоне-1998/99 во Второй лиге умер в возрасте 37 лет.

Среди потерь особенно болезненной стала смерть Александра Гончара. Бывший полузащитник Зари стал на защиту Родины во время полномасштабного вторжения России. 16 августа 2023 года Александр погиб на запорожском направлении во время выполнения боевого задания.