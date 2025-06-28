Атлетик восстановил испорченный мурал Уильямса, однако его снова повредили

Атлетик создал мурал в честь победы в Кубке Испании 2024 года. На рисунке была изображена звезда команды Нико Уильямса и еще двух футболистов.

Неизвестные испортили мурал, стерев портрет Нико Уильямса краской. Его восстановили, однако он не пережил и первую ночь, пишет 24 канал со ссылкой на Атлетик.

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Опять испортили мурал

Это произошло на фоне слухов о возможном переходе футболиста из Атлетика в Барселону, что вызвало возмущение среди части болельщиков. Изображение игрока было полностью зарисовано, а рядом появилась надпись "Останешься или уйдешь – Уважение ты уже потерял".

Клуб не оставил инцидент без внимания и оперативно инициировал восстановление стенописи. К реставрации присоединился художник Карлос Лопес, с которым ранее уже сотрудничали в команде.

На обновленном мурале снова изображены Нико Уильямса вместе с его братом и Икером Муниаином – трио, которое празднует победу в Кубке Испании 2024 года. Восстановление мурала Атлетик опубликовал в социальных сетях.

Однако стенопись не простояла даже суток и ночью ее снова повредили. На этот раз лицо Нико разрисовали в сине-гранатовые цвета Барселоны, а рядом оставили оскорбительную надпись "Чертова крыса".

Клуб резко осудил повторный акт вандализма, подчеркнув недопустимость таких проявлений со стороны фанатов.

Справка. В сезоне-2024/2025 футболист сыграл 53 матча, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Напомним, что Нико Уильямс выступает за Атлетик с 2013-го года.