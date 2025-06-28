Невідомі зіпсували мурал, стерши портрет Ніко Вільямса фарбою. Його відновили, однак він не пережив і першу ніч, пише 24 канал з посиланням на Атлетік.

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Знову зіпсували мурал

Це сталося на тлі чуток про можливий перехід футболіста з Атлетіка до Барселони, що викликало обурення серед частини вболівальників. Зображення гравця було повністю замальоване, а поряд з’явився напис "Залишишся чи підеш – повагу ти вже втратив".

Клуб не залишив інцидент без уваги й оперативно ініціював відновлення стінопису. До реставрації долучився художник Карлос Лопес, з яким раніше вже співпрацювали у команді.

На оновленому муралі знову зображені Ніко Вільямса разом із його братом та Ікером Муніаїном – тріо, яке святкує перемогу в Кубку Іспанії 2024 року. Відновлення муралу Атлетік опублікував у соціальних мережах.

Однак стінопис не простояв навіть доби і вночі його знову пошкодили. Цього разу обличчя Ніко розмалювали у синьо-гранатові кольори Барселони, а поруч залишили образливий напис "Чортів пацюк".

Клуб різко засудив повторний акт вандалізму, наголосивши на неприпустимості таких проявів з боку фанатів.

Довідка. У сезоні-2024/2025 футболіст зіграв 53 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.

Нагадаємо, що Ніко Вільямс виступає за Атлетік з 2013-го року.