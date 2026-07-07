Плакал не только Неймар: что произошло в раздевалке сборной Бразилии после вылета с ЧМ-2026

Поражение от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026 стало последним матчем Неймара за сборную Бразилии. После игры нападающий со слезами на глазах попрощался с командой.

Завершение выступлений "Селесао" на чемпионате мира оказалось чрезвычайно эмоциональным для бразильских футболистов. Двое игроков национальной сборной расплакались в раздевалке, пишет Globo Esporte.

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Как отреагировал Неймар?

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира-2026, уступив Норвегии со счетом 1:2 в матче 1/8 финала. Единственный гол бразильцев Неймар забил с пенальти уже в добавленное ко второму тайму время, однако это не спасло команду от вылета.

После матча в раздевалке 34-летний нападающий не смог сдержать эмоций. В слезах он обратился к партнерам по команде и тренерскому штабу, поблагодарив всех за совместный путь и попрощавшись со сборной.

Источник отмечает, что еще до старта чемпионата мира Неймар сообщил близким, что этот турнир станет для него последним в футболке национальной команды. Хотя официального заявления о завершении международной карьеры футболист пока не делал, его слова в раздевалке лишь усилили такие ожидания.

Слезы Каземиро и вина Гимараэша

Эмоциональной была реакция и других лидеров сборной. По данным бразильских журналистов, Каземиро также не сдерживал слез после финального свистка, чем удивил даже партнеров по команде. В сборной привыкли видеть опытного полузащитника максимально сдержанным, поэтому его эмоции стали неожиданностью.

Тяжело переживал поражение и Бруно Гимараэш, который в первом тайме не реализовал пенальти. Именно этот эпизод многие называют одним из ключевых в матче против Норвегии.

Сообщается, что бразильская делегация покинула стадион лишь примерно через два часа после финального свистка. Часть футболистов после завершения встречи встретилась со своими семьями, а атмосфера в команде оставалась подавленной из-за болезненного вылета из турнира.