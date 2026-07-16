Он не долго грустил: Неймар после провала на ЧМ-2026 купил яхту за 23 миллиона долларов

После болезненного вылета Бразилии с ЧМ-2026 Неймар совершил громкую покупку. Легендарный нападающий стал владельцем роскошной яхты стоимостью 23 миллиона долларов.

Поражение сборной Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира стало одной из главных сенсаций турнира. Вскоре после этого 34-летний нападающий оказался в центре внимания уже не из-за футбола, а из-за своей новой покупки, сообщает TyC Sports.

Что известно о яхте Неймара

Судно стоимостью около 23 миллионов долларов уже пришвартовано в бухте Ангра-дус-Рейс в штате Рио-де-Жанейро – одном из самых любимых мест отдыха футболиста и его семьи.

Яхта имеет длину 46 метров, а площадь внутренних помещений достигает почти 800 квадратных метров. На борту оборудованы шесть гостевых кают, несколько просторных зон для отдыха и даже вертолетная площадка на верхней палубе.

По данным источника, оформление документов на судно завершили уже после окончания чемпионата мира. Именно в Ангра-дус-Рейс Неймар регулярно проводит отпуск, поэтому новая покупка позволит ему еще чаще отдыхать там с близкими.

ЧМ-2026 стал последним турниром Неймара в составе сборной Бразилии

Сборная Бразилии завершила выступления на мундиале еще на стадии 1/8 финала. 6 июля в Нью-Йорке "селесао" неожиданно уступила Норвегии со счетом 1:2, после чего Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Этот матч стал для нападающего 15-м на чемпионатах мира, поэтому он превзошел легендарного Пеле по количеству матчей на чемпионатах мира среди бразильцев. После финального свистка форвард не смог сдержать эмоций и со слезами попрощался со сборной.

Неймар покидает национальную сборную как лучший бомбардир в ее истории – на его счету 80 голов в 130 матчах. Несмотря на завершение международной карьеры, футболист не планирует вешать бутсы на гвоздь и продолжит выступать на клубном уровне.

Напомним, после чемпионата мира-2026 Неймар успел появиться на турнире по покеру в Лас-Вегасе.