Поразка збірної Бразилії в 1/8 фіналу чемпіонату світу стала однією з головних сенсацій турніру. Незабаром після цього 34-річний нападник опинився в центрі уваги вже не через футбол, а через своє нове придбання, передає TyC Sports.

Що відомо про яхту Неймара

Судно вартістю близько 23 мільйонів доларів вже пришвартоване в бухті Ангра-дус-Рейс у штаті Ріо-де-Жанейро – одному з найулюбленіших місць відпочинку футболіста та його родини.

Яхта має довжину 46 метрів, а площа внутрішніх приміщень сягає майже 800 квадратних метрів. На борту облаштовано шість гостьових кают, кілька просторих зон для відпочинку та навіть вертолітний майданчик на верхній палубі.

За даними джерела, оформлення документів на судно завершили вже після закінчення чемпіонату світу. Саме в Ангра-дус-Рейс Неймар регулярно проводить відпустки, тому нова покупка дозволить йому ще частіше відпочивати там із близькими.

ЧС-2026 став останнім турніром Неймара у складі Бразилії

Збірна Бразилії завершила виступи на мундіалі ще на стадії 1/8 фіналу. 6 липня в Нью-Йорку "селесао" несподівано поступилися Норвегії з рахунком 1:2, після чого Неймар оголосив про завершення кар'єри в національній команді.

Цей матч став для нападника 15-м на чемпіонатах світу, завдяки чому він перевершив легендарного Пеле за кількістю поєдинків на Мундіалях серед бразильців. Після фінального свистка форвард не зміг стримати емоцій і зі сльозами попрощався зі збірною.

Неймар залишає національну команду найкращим бомбардиром в її історії – на його рахунку 80 голів у 130 матчах. Попри завершення міжнародної кар'єри, футболіст не планує вішати бутси на цвях і продовжить виступати на клубному рівні.

Нагадаємо, після чемпіонату світу-2026 Неймар встиг засвітитися на турнірі з покеру у Лас-Вегасі.