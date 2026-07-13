Зірковий бразилець продовжує відпустку у США після завершення виступів на Мундіалі-2026. Поки вболівальники обговорюють ранній виліт "селесао", футболіст змінив футбольне поле на покерний стіл, пише CNN Brasil.

Як проводить відпустку Неймар?

Нападник збірної Бразилії та Сантоса Неймар став учасником одного з турнірів Світової серії покеру (WSOP), яка традиційно проходить у Лас-Вегасі. Бразилець зіграв у турнірі, де вступний внесок для кожного учасника становив 10 тисяч доларів.

Офіційний акаунт WSOP у соціальних мережах привітав появу відомого футболіста на турнірі. Організатори опублікували повідомлення, у якому зазначили, що суперзірка бразильського футболу долучився до змагань приблизно через тиждень після того, як його збірна залишила чемпіонат світу.

Нагадаємо, команда Неймара несподівано припинила боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу ЧС-2026. Бразильці поступилися збірній Норвегії з рахунком 1:2, що стало однією з головних сенсацій турніру.

Коли Неймар повернеться до Сантоса?

Після завершення міжнародного сезону Неймар проводить відпустку у США. Попри участь у покерному турнірі, вже найближчими днями форвард має повернутися до клубних справ.

Раніше Сантос повідомив, що футболіст приєднається до команди 17 липня. Саме тоді нападник розпочне підготовку до другої частини сезону.

Чинна угода Неймара із бразильським клубом розрахована до кінця 2026 року. Поки що сторони не повідомляли про можливе продовження контракту, тому найближчі місяці можуть стати визначальними для майбутнього одного з найвідоміших футболістів світу.