10 тысяч долларов за вход: стало известно, как Неймар снимает стресс после вылета Бразилии из ЧМ-2026

После вылета сборной Бразилии с чемпионата мира Неймар отправился в Лас-Вегас. Там нападающий принял участие в престижном турнире по покеру с вступительным взносом в 10 тысяч долларов.

Звездный бразилец продолжает отпуск в США после завершения выступлений на Мундиале-2026. Пока болельщики обсуждают ранний вылет "селесао", футболист сменил футбольное поле на покерный стол, пишет CNN Brasil.

Как проводит отпуск Неймар?

Нападающий сборной Бразилии и "Сантоса" Неймар стал участником одного из турниров Мировой серии покера (WSOP), которая традиционно проходит в Лас-Вегасе. Бразилец сыграл в турнире, где вступительный взнос для каждого участника составлял 10 тысяч долларов.

Официальный аккаунт WSOP в социальных сетях приветствовал появление известного футболиста на турнире. Организаторы опубликовали сообщение, в котором отметили, что суперзвезда бразильского футбола присоединился к соревнованиям примерно через неделю после того, как его сборная покинула чемпионат мира.

Напомним, команда Неймара неожиданно завершила выступление уже на стадии 1/8 финала ЧМ-2026. Бразильцы уступили сборной Норвегии со счетом 1:2, что стало одной из главных сенсаций турнира.

Когда Неймар вернется в Сантос?

По завершении международного сезона Неймар проводит отпуск в США. Несмотря на участие в покерном турнире, уже в ближайшие дни нападающий должен вернуться к клубным делам.

Ранее "Сантос" сообщил, что футболист присоединится к команде 17 июля. Именно тогда нападающий начнет подготовку ко второй части сезона.

Действующий контракт Неймара с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года. Пока что стороны не сообщали о возможном продлении контракта, поэтому ближайшие месяцы могут стать определяющими для будущего одного из самых известных футболистов мира.