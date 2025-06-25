Контракт подписан: назван клуб, в котором продолжит карьеру Неймар

Бразильский футболист Неймар в январе 2025 года вернулся в родной Сантос. Он подписал краткосрочное соглашение, которое было рассчитано до 30 июня.

Ходило немало слухов, что после ее завершения он может вернуться в Европу. За несколько дней до окончания контракта с "рыбами" звездный игрок принял окончательное решение, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Сантоса.

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Где будет играть Неймар

33-летний бразильский форвард продлил соглашение с родным клубом. Оно снова является краткосрочным и рассчитано до окончания 2025 года.

В нем есть опция пролонгации, однако Сантос не указал, на какой именно срок. По информации местных СМИ, зарплата Неймара останется такой же, какой и была – 700 тысяч евро в месяц.

Как Сантос огласил о продолжении контракта с Неймаром: смотрите видео

К слову. После возвращения звездный бразилец провел 14 матчей в составе Сантоса. В них он забил три гола и отдал столько же ассистов.

Напомним, что в своем последнем поединке за "рыб" против Ботафогу Неймар получил красную карточку. Он был удален после второй желтой за гол рукой в стиле Марадоны.